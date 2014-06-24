Номера

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    Домик Люкс со всеми удобствами и кухней

    Номер Люкс отлично дополнит ваш комфортный отдых.

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    3-х местный номер уровня комфорт

    Отдельная ванная комната и туалет на 3 номера.

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    3-х местный номер уровня комфорт с кондиционером

    Отдельная ванная комната и туалет на 3 номера.

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    3-х местный номер со свежим ремонтом

    Уютный номер для всей семьи или небольшой кампании

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    Уютная комната для хорошего отдыха

    Небольшой уютный номер для 2-3 человек.

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    2- местный номер класса стандарт

    Хорошее и недорогое жильё для отджыхающих.

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    Хороший номер для 2-3 человек

    Уютный номер со свежим ремонтом

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Трансфер, индивидуальные экскурсии

 
Лучший отдых в Крыму в курортном посёлке Коктебель. Все виды развлечения и отдых на берегу Чёрного моря.
Лучший отдых в Коктебеле в 2016 году с отличным размещением в комфортабельных номерах люкс и более бюджетных, понравится как семейным парам, так и искателям приключений, у нас жильё на любой вкус. Отдых в частном секторе в Коктебеле порадует вас своими достопримечательными местами, парками развлечений и незабываемым Черным морем. Здесь вы не только сможете замечательно отдохнуть, гуляя по красочной набережной, но и насладиться катерными прогулками. Приехав раз и отдохнув в Коктебеле вы вернетесь в этот поселок обратно за неповторимой атмосферой праздника и веселья.