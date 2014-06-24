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Лучший отдых в Коктебеле в 2016 году с отличным размещением в комфортабельных номерах люкс и более бюджетных, понравится как семейным парам, так и искателям приключений, у нас жильё на любой вкус. Отдых в частном секторе в Коктебеле порадует вас своими достопримечательными местами, парками развлечений и незабываемым Черным морем. Здесь вы не только сможете замечательно отдохнуть, гуляя по красочной набережной, но и насладиться катерными прогулками. Приехав раз и отдохнув в Коктебеле вы вернетесь в этот поселок обратно за неповторимой атмосферой праздника и веселья.
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